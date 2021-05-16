Son dakika haberi | Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi
Son dakika haberler: TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı