Son dakika haberi | Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

Son dakika haberi | Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler: TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi, gözyaşlarına hakim olamadı
Antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 18:37:37. #1.13#

title