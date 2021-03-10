Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor
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Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor

10.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:06
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7'inci Cumhurbaşkanı merhum Kenan Evren'in 18 yıl yaşadığı Beyaz sokaktaki "Beyaz Saray" adlı yıkılan villası ölümünden sonra satılmıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7'inci Cumhurbaşkanı merhum Kenan Evren'in 18 yıl yaşadığı Beyaz sokaktaki "Beyaz Saray" adlı yıkılan villası ölümünden sonra satılmıştı. Satın alan kişi villayı yıktırıp yerine başka bir bina yapmak istedi ama inşaatı tamamlamadan sattı. Merhum Cumhurbaşkanı Evren'in satışından sonra 2 defa el değiştiren inşaat halinde duran bina 3,5 milyon dolara (26 milyon 635 bin lira) fiyatıyla alıcı bekliyor.

Armutalan Mahallesi'nde 7. Cumhurbaşkanı merhum Kenan Evren 18 yıl yaşadığı, devlet, sanat, siyaset, medya ve spor camiasının birbirinden ünlü isimlerinin ağırlandığı binanın arsasını 1986 yılında bin metrekarelik arsanın metrekaresini 35 liraya satın almıştı. Dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Doğan Güreş, merhum Tapu Kadastro Genel Müdürü Hilmi Çorbalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli üst düzey bürokratlar, iş insanları ve müteahhitler arsa satın alıp, lüks villalar yaptırarak Evren'e komşu oldu.

2015 yılının Mayıs ayında vefat eden Kenan Evren'in varisleri olan kızları, İstanbullu iş insanı Recep Ayhan'a tapu kayıtlarına göre 900 bin liraya sattı. Kenan Evren'den sonraki ilk sahibi İstanbullu iş adamı, kentsel dönüşüm başvurusu yaparak, aldığı konutu yıktı ve malikane inşaatına başladı. İddiaya göre, mali krize düşünce, kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir mimarlık şirketine sattı. Yeni sahiplerinin ismi sır gibi saklanan arazi ve üzerindeki inşaat için iki ay önce Marmaris'te bulunan bir emlak şirketine 26 milyon liraya satılması için yetki verildi, ancak hala bir alıcı çıkmadı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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