Kayserispor Carlos Mane'yi transfer etti
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Kayserispor Carlos Mane'yi transfer etti

Kayserispor Carlos Mane'yi transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yukatel Kayserispor, Portekiz liginden Carlos Mane'yi renklerine bağladı.

Yukatel Kayserispor, Portekiz liginden Carlos Mane'yi renklerine bağladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Portekizli futbolcu Carlos Mane ve kulübü Rio Ave ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, uzun süredir kadroya katmak için çabaladıkları Carlos Mane transferinde sona geldiklerini söyledi. Başkan Berna Gözbaşı Portekizli futbolcu Mane ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ve transferi sadece imzaya kaldığını ifade etti. 26 yaşındaki futbolcu bu gece veya yarın Kayseri'ye gelecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu, ardından resmi sözleşmeye imzayı atıp takıma katılacak.

CARLOS MANE KİMDİR?

Tam adı Carlos Manuel Cardoso Mane. 3 Kasım 1994 doğumlu. Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 26 yaşında. Kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor. Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi. 208 resmi maçta 27 gol atarken 13 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü. 2020-2021 sezonunda Rio Ave forması ile 40 maça çıkarken 6 gol atarken 3 asist yaptı. Bu sezon için de 2 maçta 30 dakika forma giydi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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