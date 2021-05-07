Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,07 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,07 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094691-3,07
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,244205-1,76
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,142491-1,73
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu0,986209-1,58
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,068979-1,53
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,029252-1,47
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,866574-1,38
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,989651-1,38
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,978286-1,35
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,065435-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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