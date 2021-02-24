Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor
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Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor

24.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurmasının ardından hazırlıklarına başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle bekliyor.

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirtmişti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi. Bu gelişmeler ışığında 1 Mart itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılmayı bekleyen kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı.

Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor

TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI

Düzce'de Covid-19 tedbirleri kapsamında açılışa hazırlanan kafelerde masa ve sandalyelerin sayısı azaltılarak sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Ayrıca kafede bulunan tüm masalara da kolonya ve dezenfektan yerleştirildi.

Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor

"EKSİKLERİMİZİ GİDERİYORUZ"

1 Mart'ta açılmayı beklediklerini belirten kafe sahibi Onur Yavuz, "1 Mart için hazırlıklarımız devam ediyor. Son 1 haftadır dezenfektanlarımızı kontrol ettik. Ürünlerimizin teminatlarını sağlıyoruz. Eksikliklerimiz vardı onları gideriyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı afişlerimizi dükkanımızın dört bir yanına astık. Masa sayılarımızı azalttık. 4 kişilik masalarımızda sandalye sayılarını ikiye düşürdük. Çapraz oturma düzeni sağladık. Bütün masalara hem dezenfeksiyon hem de kolonya koyduk. Ürünlerimizde eksik olanlar vardı. Bu süreç içerisinde tedarik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız genel temizlik olsun, dezenfekte çalışmaları olsun bu şekilde sürüyor. Bütün esnaflar gibi bizde açılmayı bekliyoruz. 3-3,5 aydır iş yerlerimiz kapalı. 1 Mart'ı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor
Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor
Kafe ve restoran işletmecileri 1 Mart'ı dört gözle bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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