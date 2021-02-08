Son dakika haberi: Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi: Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

08.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:28
Son dakika haberi: Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) çağrısıyla 4 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ünün yaşı küçük olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki 61 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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