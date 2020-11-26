Son dakika haberi! 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle 176 tondan fazla tekstil atığı geri kazanıldı
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Son dakika haberi! 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle 176 tondan fazla tekstil atığı geri kazanıldı

26.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:54
Son dakika haberi! 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle 176 tondan fazla tekstil atığı geri kazanıldı

Bir son dakika haberine göre 'İyiliğin modası geçmez' söylemiyle 2014 yılından başlatılan geri dönüşüm projesi 'İyiliğe Dönüştür' sayesinde 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırıldı.

'İyiliğin modası geçmez' söylemiyle 2014 yılından başlatılan geri dönüşüm projesi 'İyiliğe Dönüştür' sayesinde 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırıldı. Boyner'in sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği projede, tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini geri dönüşüm kutularına bırakıyor. Toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satılarak, öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

Giyim perakende şirketi Boyner, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2014 yılında başlattığı 'İyiliğe Dönüştür' projesini büyütmeye devam ettiğini duyurdu. Projeye özellikle mevsim geçişlerinde gardıroplarda kıyafet değişimi yapıldığı dönemlerde katılım daha çok arttığını belirten şirket, şimdiye kadar 176 ton tekstil atığını ekonomiye kazandırdığını açıkladı.

Türkiye'nin 36 ilinde toplam 105 mağaza ve 250 bin metrekareyi aşan satış alanı ile giyim perakendesi sektöründe hizmet veren şirket, sunduğu ürünlerle ilgili sorumluluğunun ürünlerin satışı sonrasında bitmediğine, tüketicilerin artık kullanmadığı kıyafetlere karşı da ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu olduğunu aktardı.

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PROJENİN AMACI

Projeyle, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kutularına bırakıyor. Toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

47 ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU AKTARILDI

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, giyilebilir 80 ton ürün temizlenerek ihtiyaç sahiplerine iletildiği aktarıldı. 26.8 ton ipliğe, 64 ton enerjiye dönüştürüldüğü vurgulandı. Kermeslerde satılan 36,9 ton ürünün satışından elde edilen gelir Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 47 öğrenciye eğitim bursu olarak verildiği belirtildi.


Son dakika haberi! 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle 176 tondan fazla tekstil atığı geri kazanıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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