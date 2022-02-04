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Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (AA) - Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyoncu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberi: İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Cemal Kalyoncu, Cenaze, Ankara, Ekonomi, Haber

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