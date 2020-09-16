İBB, Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik arsayı 175 milyon TL'ye satışa çıkardı
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İBB, Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik arsayı 175 milyon TL'ye satışa çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik arsayı 175 milyon TL'lik bedel ile satışa çıkardı. Söz konusu arsanın imar durumu ticaret ve konut alanı olarak belirtildi.

İBB, Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik arsayı 175 milyon TL'ye satışa çıkardı
16.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

MUHAMMEN BEDEL 175 MİLYON TL

Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon TL olarak belirlendi. Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi.

İBB, Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik arsayı 175 milyon TL'ye satışa çıkardı

İHALE 9 EYLÜL'DE YAPILACAK

İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi. İhale 9 Eylül tarihinde saat 11.00'da İBB'nin Saraçhane'de bulunan yerleşkesinde yapılacak.

Kaynak: DHA

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