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Son dakika haberi... Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti

Son dakika haberi... Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak İnegölspor forması giyen Selimcan Temel'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncumuz şu anda Hatay' da takımla birlikte çalışmalara başladı. İmza töreni Pazartesi günü düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.


Son dakika haberi... Hatayspor, Selimcan Temel'i transfer etti

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Spor, Haber

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