Son dakika haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti

Son dakika haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, Eyüpspor forması giyen Sadık Baş'ı transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Sadık Baş'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu daha önce sırasıyla Karacay Belediyespor, Tuzlaspor ve Eyüpspor'da top koşturdu. - HATAY

Son dakika haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
Üç büyüklerin istediği Fatih Kurucuk, Hatayspor'a imza atarak herkesi şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:07:55. #1.13#

title