Son dakika haberi | Harçlığını düğünlerde pilav dağıtarak kazanan milli atlet İlyas Çanakçı'nın başarı öyküsü

Bir son dakika haberine göre "2024'te bireysel olarak olimpiyat kotası almak istiyorum""Babasız büyüdüğüm için maaşımla eve destek olmak beni mutlu ediyor""4x400'de birinci olacağımıza inancımız tamdı""İdolüm Batuhan Altıntaş ve Yasmani Copello"Ercan ATA-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Hayatının bir döneminde düğünlerde pilav...

"2024'te bireysel olarak olimpiyat kotası almak istiyorum"

"Babasız büyüdüğüm için maaşımla eve destek olmak beni mutlu ediyor"

"4x400'de birinci olacağımıza inancımız tamdı""İdolüm Batuhan Altıntaş ve Yasmani Copello"Ercan ATA-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Hayatının bir döneminde düğünlerde pilav satarak harçlığını çıkaran milli atlet İlyas Çanakçı, hayali olan Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor.Viyana Klasik Salon Yarışları'nda 400 metre koşusunda 47.03'lük zamanıyla genel sıralamada ikinci olan ve en iyi derecesini elde eden İlyas Çanakçı, "Lise zamanında harçlığımız çıksın diye düğünlere pilav dağıtmaya gidiyorduk. Sürekli garsonluk yapıyorduk. Düğün başı 30 TL alıyorduk. İki düğüne gidince haftalık 60 TL iyi paraydı. 2021 Olimpiyatları'na bireysel olarak zor olduğu için 4x400 ekibiyle gitmek istiyorum. Fakat 2024'te bireysel olarak kota almak istiyorum" dedi.Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Çanakçı, annesinin ilk başlarda spora başlamasına pek sıcak bakmadığını belirterek, "Spora Tuğba hocamın listeye seçmesiyle başladım. Ben öylesine atlamıştım, Tuğba hocam başkalarını seçti. Daha sonra da arkadaşlarım sayesinde başladım. Annem spora çok sıcak bakmıyordu, çünkü hasta oluyordum sürekli. Futbolla başlamıştım sonra muaythai yaptım. Pek sıcak karşılamıyordu ama Tuğba hocam ikna etti ve başarılı olduk. Şimdi ise annemle aram çok iyi. Her yarışta beni destekliyor, sağ olsun dualar ediyor" diye konuştu."BABASIZ BÜYÜDÜĞÜM İÇİN MAAŞIMLA EVE DESTEK OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR"Milli formayı ilk kez Romanya'da giydiğini ve ilk madalyasını da yine burada aldığını kaydeden 19 yaşındaki milli atlet, ilk aldığı maaşla da eve yiyecek alarak annesine destek olduğunu ifade etti. İlyas Çanakçı, "U18'dim, o dönem U20'de Balkan ikincisi oldum, ilk milliliğim ve madalyamı bu şekilde aldım. İlk kazandığım maaşla eve yiyecekler aldım. Çok gurur verici bir şey eve destek olmak. Ben babasız büyüdüğüm için anneme yardımcı olmak bu konuda beni çok mutlu ediyor. İlk rekorumu yıldızlarda 400 metrede kırmıştım. Çok mutlu olmuştum. Daha sonra gençlere geçtik. Gençlerde rekorlarım var. Büyükler rekoru kırdım 300 metrede. Çok gurur verici bir şey, çok mutlu oluyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var salonda. 4x400 ekibiyle güzel bir başarı yakalayacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu."4X400'DE BİRİNCİ OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDI"Genç sporcu, 4x400 takımı ile 2019'da İsveç'in Boras şehrinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandıkları birinciliğe vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Adım adım; Avrupa'da madalya alırsak dünyada final oynarız diye düşünüyorum. Dünyada final oynadığımız zaman olimpiyat kotamız direkt geliyor. İnşallah olimpiyata gitmeyi çok isterim. Biz inandık, birbirimize güvendik. Başaracağımıza dair çok inandık. İnançlı çıktık yarışa. Son atağa geldiğimizde yarışta ben dedim, ilk 3'e gireceğim diye. Ama altın mı olur gümüş mü olur orasını bilemem, dedim. Allah nasip etti, birinci bitirdik. O boşluğun açılacağını düşünmedim o yüzden ikinci olurum diye düşünüyordum. Fakat Çekyalı iyice kasılmaya başlayınca rahat bir şekilde birinci olduk.""İDOLÜM BATUHAN ALTINTAŞ VE YASMANİ COPELLO"

Olimpiyat hayalini dile getiren Çanakçı, "2021 Olimpiyatları'na bireysel olarak zor olduğu için 4x400 ekibiyle gitmek istiyorum. Fakat 2024'te bireysel olarak kota almak istiyorum. Örnek aldığım sporcu Türkiye'de hep aynıydı: Batuhan Altıntaş ve Yasmani Copello. Ne kadar rekabet içerisinde olsak da hala idolümdür. Yurt dışında da Wayde van Niekerk" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA