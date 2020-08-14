Son dakika haberi: Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA