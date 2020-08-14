Son dakika haberi: Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti
Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.
14.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:05
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA