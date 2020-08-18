HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi | Gölbaşı Belediyespor'dan gol kralı transferi

Gelen son dakika haberlerine göre Gölbaşı Belediye Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda D.S.İ. Spor Kulübü ile gol kralı olarak şampiyonluk yaşamış 29 yaşındaki Gökay Öztürk'ü renklerine bağladı.

Son dakika haberi | Gölbaşı Belediyespor'dan gol kralı transferi
18.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:37

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda D.S.İ. Spor Kulübü ile gol kralı olarak şampiyonluk yaşamış 29 yaşındaki Gökay Öztürk'ü renklerine bağladı.

Ankara Amatör Lig'de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, bu sezon A Takımı daha da güçlendirerek 2020-2021 sezonunda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu noktada Gölbaşı Belediyespor ilk transferini yaptı. 2019-2020 Amatör Lig sezonunu 20 golle tamamlayarak ligde gol kralı olan tecrübeli oyuncu Gökay Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz A Takıma transfer olan gol kralı Gökay Öztürk'e, "Aramıza hoş geldin. İnşallah üste üste goller atacağın ve yeşil beyazlı takımımızda gol kralı olacağın bir sezon olur" diyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk transferlerini yaptıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Kulübümüze hayırlı olsun. Taraftarımızı heyecanlandıracak transferlerimiz de yolda, devamı gelecek. Bu sezon iyi bir takım kurarak ligde inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyespor A Takım Teknik Sorumlusu Musa Ballı da 2020-2021 sezonunda çok çalışacaklarını ve Gölbaşı adına güzel galibiyetler elde edeceklerini dile getirdi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Ballı, "Gölbaşı Spor adına iyi sonuçlar alıp bu sene inşallah hedefimize ulaşacağız. Ligde adımızdan söz ettireceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Dünya
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Şükran Ovalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Gölbaşı Belediyespor'dan gol kralı transferi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:49:06. #1.15#
title