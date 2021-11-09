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Son dakika haberi! General Electric 3 şirkete bölünecek

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! General Electric 3 şirkete bölünecek

Son dakika haberlerine göre ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.

ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.

Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE'nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı.

GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri bildirildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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