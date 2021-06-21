Son dakika haberi: Funda Taşkın 2 madalya kazandı
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Son dakika haberi: Funda Taşkın 2 madalya kazandı

Son dakika haberi: Funda Taşkın 2 madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da yapılan birbirinden heyecanlı yarışların akabinde sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da yapılan birbirinden heyecanlı yarışların akabinde sona erdi.

18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasında 40 takımdan 645 sporcu pedal çevirdi. Kayseri'de yetişerek birçok başarıya imza atan Funda Taşkın, Yol Bisikleti Şampiyonasında iki madalya daha kazandı. Genç bayanlar kategorisinde yarışan Funda Taşkın zamana karşı yarışta ikinci olurken, yol yarışlarına rakiplerine fırsat tanımayarak şampiyonluğa adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da ki yol yarışında şampiyonluk için pedal çevirerek altın madalyanın sahibi olan Funda Taşkın'ı ve antrenör Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Funda Taşkın 2 madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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