Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer
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Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Fenerbahçe'den transfer yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Fenerbahçe'den transfer yaptı. Trabzon temsilcisi, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin U19 takımında forma giyen milli oyuncusu Kaan Öztürk'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde, Başktan Vekili Suat Hekimoğlu'nun katılımı ile yapılan imza töreninde 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kaan, kendisini Hekimoğlu Trabzon FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaan'ın hem yetenekli hem genç hem de milli oyuncu olduğunu ifade eden Başkan Vekili Suat Hekimoğlu, "Geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını bonservisi ile birlikte kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kaan'dan çok şeyler bekliyoruz" dedi.

Hekimoğlu Trabzon'a hedefleri için geldiğini ifade eden yeni transfer Kaan ise, "Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Hedeflerim doğrultusunda çok çalışacağım. Burada hem takımıma katkı yapmak hem de kendimi geliştirip daha iyi yerlere gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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