Son dakika haberi: Ergene Velimeşespor'dan iki yeni transfer
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Son dakika haberi: Ergene Velimeşespor'dan iki yeni transfer

Son dakika haberi: Ergene Velimeşespor'dan iki yeni transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un yeni yönetimi, Başkan Serkan Bezgin öncülüğünde transfere de hızlı başladı.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un yeni yönetimi, Başkan Serkan Bezgin öncülüğünde transfere de hızlı başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, daha önce kaptan Fatih Dilek ile yeni sezon için tekrar anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Tekirdağ ekibi, geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler forması giyen, Süper Lig'de 85, TFF 1. Lig'de 48 maçı bulunan 32 yaşındaki tecrübeli merkez orta saha oyuncusu Zeki Korkmaz ile sözleşme imzalandığını da duyurmuştu. Yeni başkanın belli olmasının ardından transfer haberleri de bir bir gelmeye başladı.

Ergene Velimeşespor, geride kalan sezonda Amed Sportif Faaliyetler forması giyen, 2. Lig'de 100'den fazla maç deneyimi olan 27 yaşındaki stoper Emrah Taysi de kadroya katıldı. Başarılı stoper, 32 maçta forma giyip 2 de gol kaydetmişti.

Gökay İravul, Ergene Velimeşespor'da

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını ve hazırlıklarını sürdüren Ergene Velimeşespor, Fenerbahçe forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Gökay İravul'u da renklerine bağladığını açıkladı. Mavi-beyazlılar, Süper Lig'de 16, TFF 1. Lig'de 106 karşılaşmada ter döken, Fenerbahçe altyapısında yetişip sırasıyla Manisaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Samsunspor, Karagümrük, Bayrampaşa, Etimesgut ve son olarak Kırşehir Belediyespor formaları giyen 28 yaşındaki İravul ile resmi sözleşme imzalandı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması ile 31 maçta görev almıştı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi: Ergene Velimeşespor'dan iki yeni transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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