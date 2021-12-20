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Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,78 ile "Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 9,09 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,79 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,78 ile "Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 9,09 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,79 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,73292510,78
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0800569,09
Fiba Portföy Altın Fonu0,0786958,79
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,8959868,77
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,7656798,68
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1259698,68
TEB Portföy Altın Fonu0,2197268,65
İş Portföy Altın Fonu0,1013118,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1320318,61
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu2,3690458,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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