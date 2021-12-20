Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,78 ile "Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 9,09 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,79 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: