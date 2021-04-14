Son dakika haberi! Egeli turizmcilerden kısmi kapanma kararına destek
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Son dakika haberi! Egeli turizmcilerden kısmi kapanma kararına destek

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Egeli turizmcilerden kısmi kapanma kararına destek

Son dakika haberleri: Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararını doğru bulduklarını bildirdi.

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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararını doğru bulduklarını bildirdi.

İşler, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin uyguladığı Güvenli Otel Sertifikası programıyla turizmdeki rakiplerinden bir adım önde olduklarını söyledi.

Mart ayının başına kadar düşen vaka sayılarıyla beraber yurt dışından hızlı bir rezervasyon akışı olduğunu belirten İşler, "Hedeflendiği gibi 30 milyon turistin üstüne çıkarız diye düşünüyorduk. Mart ayına geldiğimizde vaka sayılarının düşük olması bizleri de umutlandırdı. Ancak hem kısıtlamaların gevşetilmesi hem de insanların tedbirleri almada rehavete kapılmasından dolayı vaka sayıları bir anda arttı." diye konuştu.

İşler, vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkmasıyla özellikle Avrupa pazarından ciddi iptallerin gelmeye başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İşler, "Kabinenin aldığı tedbir kararlarıyla belki kısa bir süre acı reçeteyle karşı karşıyayız. Ama bunun sonunun yaz olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türk turizmi, bu ve buna benzer krizlerle mücadele etmesini bilen bir sektör. Devlet ve millet olarak alınan sıkı tedbirlerin sonunun güzel olacağını inanıyoruz." diye konuştu.

"Vaka sayıları düşünce rezervasyonlar artacaktır"

Vaka sayılarında düşüş olmaması halinde tedbirlerin daha da sıklaştıracağının da açıklandığını belirten İşler, bunun da yaz sezonu için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Aşılanmanın da artmasıyla Türkiye'nin Avrupa ve Rusya'dan beklediği turist akışının gerçekleşeceğine inandığını vurgulayan İşler, şunları kaydetti:

"Turizmcinin alınan bu tedbirlerden sonra sezonu kaçırmadığını, tam tersine yakaladığını söyleyebiliriz. 2021'de AB pazarının bereketli olacağını, 2022'de bizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Elimizi taşın altına koyarak bu günleri atlatacağız ve 2021'de ülkemizde turistleri ağırlayıp ekonomimizi daha da canlandıracağız. Bu yıl 30 milyon turist hedefinin üstüne çıkacağımıza inancımız tam. Bu anlamda umutlarımız devam ediyor. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte rezervasyonlarda artış olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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