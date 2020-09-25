Son dakika haberi! Cagliari, Godin'i transfer etti
Son dakika gelişmesine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin'i kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin'i kadrosuna kattı.
Mavi-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Godin'in Inter'den bonservisiyle alındığı belirtildi.
Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.
Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.
Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı.
Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin