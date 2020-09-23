Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler
23.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:52
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,38 5,80 10,00
Çemtaş 13,90 12,64 9,97 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|6,38
|5,80
|10,00
|Çemtaş
|13,90
|12,64
|9,97
|Good-Year
|5,13
|4,86
|5,56
|Netaş Telekomünikasyon
|17,40
|16,52
|5,33
|T.S.K.B.
|1,09
|1,05
|3,81
|Karsan Otomotiv
|2,98
|2,88
|3,47
|Trakya Cam
|4,52
|4,38
|3,20
|Turkcell
|15,58
|15,10
|3,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|7,38
|3,12
|Alarko GMYO
|16,30
|15,82
|3,03
|Tekfen Holding
|15,44
|15,01
|2,86
|Vakıflar Bankası
|3,98
|3,87
|2,84
|Soda Sanayii
|7,74
|7,53
|2,79
|Anadolu Cam
|5,89
|5,75
|2,43
|Kerevitaş Gıda
|5,26
|5,14
|2,33
|Özak GMYO
|4,00
|3,91
|2,30
|Tat Gıda
|10,25
|10,02
|2,30
|Alarko Holding
|5,80
|5,67
|2,29
|Aksa Enerji
|5,83
|5,70
|2,28
|Koç Holding
|14,12
|13,81
|2,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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