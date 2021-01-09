Son dakika haberi | Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı
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Son dakika haberi | Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı

09.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:19
Son dakika haberi | Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı

Son dakika haberleri: Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi.Gates'in satın almak istediği havacılık şirketi için 4.3 milyar dolar teklifte bulunduğu ifade edildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment'ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation'ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi. Cascade'in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu. İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates'in bu hamlesi tepkilere neden oldu. Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi. Gates'in, Şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı açıklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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