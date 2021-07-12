Son dakika haberi... Beşiktaş, Mehmet Topal'ı transfer etti
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Son dakika haberi... Beşiktaş, Mehmet Topal'ı transfer etti

Son dakika haberi... Beşiktaş, Mehmet Topal'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika haber: Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp ayrıca Mehmet Topal için bir video yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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