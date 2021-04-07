Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,24265136129
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,5854540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9229029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,011174374
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4028424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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