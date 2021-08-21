Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi
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Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi

Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Katıldığı birçok doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle adından söz ettiren Denizlili amatör sporcu, bir belgeselden etkilenerek bu kez Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanıp zirveye Türk Bayrağı dikti.

Katıldığı birçok doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle adından söz ettiren Denizlili amatör sporcu, bir belgeselden etkilenerek bu kez Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanıp zirveye Türk Bayrağı dikti.

Denizlili Yüksek Mühendis, Uluslararası Masa Tenisi Hakemi ve Futbol Gözlemcisi Çağlar Turan, bir belgesel programı izleyerek tırmanış yapmaya karar verdi. Denizlili yüksek dağlarında kendi çapında tırmanışlarını gerçekleştiren Turan, ardından yaptığı spor hoşuna giderek kendisine hedef belirledi. Birçok yakınının yapamazsın demesine rağmen tırmanışlarını sürdüren Turan, Ağrı Dağı'nı gözüne kestirdi. Hazırlıklarını yaprak disiplinli bir şekilde yoluna devam eden Turan, Ağrı Dağı'na tırmanışını gerçekleştirdi. 4 gece 5 gündüz tırmanış yaparak zirveye ulaşan Turan, Türk Bayrağı'nı dikerek tırmanışına son verdi.

Tırmanışlara bir program izledikten sonra başladığını belirten Turan, "Normal de Ağrı dağına tırmanmak için yıllarca hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü irtifa yüksek ve tehlikeli. Benimde bu tırmanışa kadar dağcılıkla ilgili böyle bir tecrübem yoktu. Sadece doğa yürüyüşü falan yapardım. Bu tırmanış için inanılmaz ve sıkı disiplinli hazırlandım. Ağrı Dağı'na gitmeden önce Denizli civarında bulunan yüksek dağlara çıkarak kendimi hazırladım. Hayatımın macerası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gitme dediler, yapamazsın dediler ama ben hiç vazgeçmedim. Mental ve fizik kondisyon olarak çok iyi hazırlandım. Doğru kişilerle tanışıp, onların yönlendirmeleri doğrultusunda çalışıp çabalayınca her şey oluyor" dedi.

"Anlatılmaz yaşanır diye"

Zirveye, 4 gece 5 gündüz yürüyüşünden sonra ulaştığına dikkat çeken Turan "Ağrı Dağı'nın 3200 ve 4200 metrelerinde 4200 kamplarda kaldım. Çok zorlu bir süreçten sonra Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 metre Ağrı Dağı'nın zirvesinde olmak gerçekten çok farklı bir duyguydu. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye, gerçekten çok güzel bir duygu. Burada bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi
Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi
Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi
Son dakika haberi... Belgeselde izledi, en yüksek zirveye tırmanmaya karar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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