Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
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Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

11.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:18
Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla video konferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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