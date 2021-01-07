Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)

07.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:04
Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)

BUCAK'I ZİYARET ETTİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur programının ardından Bucak ilçesine geçti.

BUCAK'I ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur programının ardından Bucak ilçesine geçti. Beraberinde Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Burdur İl Teşkilatı ile Bucak Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bakan Kasapoğlu'nun kara kalem fotoğrafını, Bucak salebi ve çeşitli hediyeler verdi.

Belediye ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye genelinde spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıldığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye genelinde 18 yılda olduğu gibi son yıllarda spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıyoruz. Bildiğiniz gibi yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Türkiye genelinde 'yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası var ve çok başarılı yürüyor. Yüzme bilmeyen kalmasını Bucak'ta da daha yukarılara taşıma adına Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzunu en kısa zamanda kazandıracağız. Yine 1000 kişilik modern spor salonunu Bucak'a kazandıracağız. Gençlerimiz, kadınlarımız, tüm yaş gruplarımız herkes spor salonunda çok güzel faaliyetler yapacak. Bununla birlikte ilçe stadının modernizasyonu, aydınlatması ve bununla birlikte nizami antrenman salonunu inşallah Bucak'a kazandıracağız. Güzel bir gençlik merkezimiz var, gençlik merkezi ile ilgili faaliyetler devam edecek. KYK yurt inşaatımız devam ediyor, bu inşaatı en kısa zamanda tamamlayacağız. Gençlik yatırımları ile tüm gençliği kucaklayan anlayışıyla sporun her branşına hizmet veren Burdur'u, Bucak'ı ve tüm Türkiye'yi daha yukarılara taşımak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inanıyorum ki ülkemiz 18 yıl öncesinden bu günlere nasıl geldi ise yarınlarda yürüyüşüne güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na açıklamalarından sonra Bucak salebi ikram edildi.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),


Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Meghan Markle Seren Serengil
Spor Can Bartu Mesut Özil Arda Turan Güven Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 23:17:26. #1.14#
title