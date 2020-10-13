Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi

Son dakika haberler... Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin dağıtımcısı Ali Fidan Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin dağıtımcısı Ali Fidan Demirören Haber Ajansı'na konuştu. 7 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanan filme, sanatçının varisleri "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı. Karara itiraz eden yapımcı şirketin davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme yapılan itirazı haklı bularak, tedbir kararını kaldırdı.

Gani Rüzgar Şavata yönetmenliğinde, şarkıcı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında MGD tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları anlatan film 'İki Gözüm Ahmet' filmi çekildi. Filmle ilgili DHA'ya konuşan dağıtımcı Ali Fidan, "Perşembe günü 96 salonla başladığımız gösterim önümüzdeki hafta Cuma günü Hollanda'da da gösterime girmesiyle 120 salona ulaşmış olacak. Gişe sayısında şu an 96 salonda 10 bin sayısına ulaştık. Filmin önü açık gibi duruyor" dedi. 7 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanan filme, sanatçının varisleri "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı. Karara itiraz eden yapımcı şirketin davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme yapılan itirazı haklı bularak, tedbir kararını kaldırdı. Filmin Türkiye'de 27 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINIYOR"Koronavirüs ile ilgili hem seyirci için hem de kapasite anlamında tedbirler alınıyor" diyen Ali Fidan, "Sonuçta salonların içinde de 1,5 metrelik sosyal mesafeyi sinemacı kurmak zorunda. Siz iki kişi koltuğa oturduğunuzda sağınızda solunuz da önde arkanızda ikişer koltuk otomatik olarak bloke ediliyor. Dolayısıyla 250 - 300 kişilik salonlara 60 ya da 80 kişi almak zorunda kalıyor salon sahipleri. O yüzden bizim gişe sayımız 10 binde kaldı, değilse büyük rakamlarla başlayabilirdik. Ancak önümüzdeki hafta salon sahipleri seyirci istek taleplerinin karşılanabilmesi için hem salonları büyütecekler hem de seansları artıracaklar" ifadelerini kullandı.FİLMİN GÖSTERİMİNDE HİÇBİR ENGEL YOKBasın toplantısında konuşan Avukat Yolcu, filmin gösteriminde bir engel olmadığını ifade etti. Yolcu, "Filmin Türkiye'de yasak olduğu söyleniyor. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Film geçici bir süre İstanbul 23'üncü mahkemesinin verdiği tedbir kararıyla durdurulduğu doğrudur. Ancak bu tedbir kararı üzerine derhal başvuruda bulunduk. Karar kaldırılmıştır. Filmin gösterimi ile ilgili verilen son karar da budur. Bunun üzerine herhangi bir karar alınmamıştır. Filmi dilersek bugün vizyona sokabiliriz. Ancak sinema sektörünün gerçekleri ve pandemi süreci nedeniyle bekliyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik aile, ısrarla telif haklarına yönelik bir dava söz konusu olduğunu dile getirmesi. Kesinlikle telifle ilgili bir dava yoktur. Kişilik haklarına saldırı iddiasıyla açılmış bir dava var. Zaten filmde telif hakkı ihlali yok" dedi.FİLMİN AVRUPA'DAKİ SALON RAKAMLARI AÇIKLANDI

'İki Gözüm Ahmet' filmi ilk haftada Almanya'da 54, Belçika'da 5, Danimarka'da 1, İngiltere'de 1, Fransa'da 5, Avusturya'da 15, Norveç'te 2, İsveç'te 3 salonda aynı anda gösterime girdi. Filmin bu hafta sonu itibariyle Hollanda'nın 10 kentinde gösterime girmesi bekleniyor. Hollanda ile birlikte film Avrupa'da 120 salonda aynı anda gösterimde olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı