Son dakika haberi | Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerine talip

Japonya merkezli Hitachi firmasının ev aletleri sektöründeki hisselerinin yaklaşık yüzde 60'ını Arçelik'e satmayı planladığı bildirildi.

Japonya merkezli elektronik ve teknoloji devi Hitachi'nin ev aletleri sektöründeki hisselerinin yaklaşık yüzde 60'ını Arçelik'e satmayı planladığı duyuruldu. Japon basınında yer alan haberlere göre, 300 milyon dolar tutarında olması beklenen satış ile Hitachi'nin, Avrupa ve Orta Doğu'da avantajlı bir konumda bulunan Arçelik ile birlikte kar potansiyelini artırma amacı güttüğü ifade edildi.

Türkiye'de gündeme gelmişti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunda yer alan haberlerde Arçelik'in Japon Hitachi'nin yurt dışı ev aletleri üretim operasyonlarını devralmak için görüşmelerde bulunduğu öne sürülmüş, satın alma işleminin yaklaşık 500 milyon dolar tutarında olacağı iddia edilmişti.

Arçelik görüşmeleri doğruladı

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada görüşmeler doğrulanırken, "Hitachi LTD ile görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır" denilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı