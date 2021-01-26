Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

26.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:47

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un eski futbolcuları Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin Euro borcundan dolayı transfer engeli getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer engeli getirildi.Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek.

Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor. Fraport TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifa kararının ardından Emin Hesapçıoğlu başkanlığında göreve devam eden yönetim kurulu üyeleri 9 Şubat'taki genel kurulda yeni başkanı belirleyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

ERSUN YANAL DA AYRILABİLİR

Öztürk'ün görevi bırakması sonrası teknik direktör Ersun Yanal da takımdan ayrılabileceği yönünde görüş belirtti. İkili görüşmede, teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı-beyazlı kulübe Öztürk'ün gelecek planlaması ve vizyonu doğrultusunda göreve geldiğini hatırlattı. Öztürk de Yanal'a, genel kurula kadar göreve devam edip, yeni yönetimle görüşmesini talep etti. Öztürk'ün görevine devam etmesini talep ettiği sözleri sonrası Yanal, takımıyla 4 haftalık antrenman planını uygulamayı sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

Kırmızı-beyazlı kulüp 9 Şubat'ta yapılacak genel kurul öncesi mevcut yönetim, kentin kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Camianın önem verdiği, spor ve iş dünyasından isimlerden olacak geniş kapsamlı yönetim kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni dönem genel kurul sonrası başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

Haber Yorumları (1)
EMOX: fenerbahçeye neden gelmıyor bu yasak anlamıyorum
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