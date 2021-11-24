Son dakika haberi: Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ekimde beklenenden fazla arttı

ABD'de kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,5 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Kişisel gelirler, eylülde aylık yüzde 1'lik azalış kaydetmişti.

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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da ekimde aylık yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış gösteren kişisel tüketim harcamaları verisinin yüzde 1 artacağı tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 5 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerini hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,1 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Ocak 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Analistler, ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının yüksek enflasyona rağmen artmaya devam ettiğini ve dördüncü çeyreğin başında ekonomik görünümü desteklediğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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