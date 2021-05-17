Son dakika haberi | Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
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Son dakika haberi | Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Son dakika haberi | Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 488 bin 500 lirayı, en yüksek ise 498 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 493 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 527 milyon 755 bin 863,59 lira, işlem miktarı ise 1.067,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 571 milyon 21 bin 581,86 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış490.000,0001.833,50
En Düşük488.500,001.845,80
En Yüksek498.750,001.854,00
Kapanış493.000,001.845,80
Ağırlıklı Ortalama496.362,361.849,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)527.755.863,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.067,23

Toplam İşlem Adedi52

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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