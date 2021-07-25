Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
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Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi

Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Altındağlı çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Kale ve Atıfbey Mahallesi'nde yaşayan çocukları buz pateni sporuyla tanıştırdı.

Altındağlı çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Kale ve Atıfbey Mahallesi'nde yaşayan çocukları buz pateni sporuyla tanıştırdı.

Altındağ'da Kale ve Atıfbey Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Altındağlı çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'daki 18 Gençlik Merkezi'ne üye gençlerimiz Yaz Okulları sayesinde, yaz tatillerini çok verimli geçiriyorlar. Pek çoğu daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu imkanlardan Altındağ'daki tüm çocuklarımız faydalansın istedik. Bugün değişik bir gün yaşadılar. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi
Son dakika haberi: Altındağlı çocukların buz pateni keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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