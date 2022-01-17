Son dakika haberi... Altay'da kazan kaynıyor

Spor Toto Süper Lig'de art arda 6'ncı yenilgisini evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak alan düşme hattındaki Altay'da taraftarlar kazan kaldırdı.

Siyah-beyazlı kulübü 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim ilk kez istifaya davet edildi. İlk düdükten son düdüğe kadar, "Yönetim istifa" sloganları atan siyah-beyazlılar, "Yeter, Altay'ı Özgür bırak" şeklinde tempo tuttu. Futbolcuları alkışlarla protesto eden, oyundan çıkan Ceyhun Gülselam'ı ıslıklayan taraftarlar, sadece görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Mustafa Denizli'nin yardımcısıyken teknik direktörlük koltuğuna oturan Mert Nobre ise tribünlerden destek görmedi. Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, dün kutladığı 108 yaşına düşme hattında buruk girip sevenlerini üzdü.

Eski oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Altay'ın 12 alacaklı dosyasını kapatması gerektiği konuşulurken, siyah-beyazlıların eski stoperi Lokman Gör'e 2 milyon 278 bin 750 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, davacının itirazının kabulü ile 1 milyon 709 bin TL tutarındaki fesih tazminatının 2 milyon 278 bin TL şeklinde düzeltildiği bildirildi. Tahkim Kurulu'nda Altay'ın geçen sezon Beşiktaş'tan kiralayıp forma şansı bulamayan Abdullah Aydın, altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ve eski futbolcusu Kerim Avcı ile uyuşmazlık yaşadığı bilgileri yer aldı. Siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncuları Putsila. Mossoro, Amorim, Cocalic ve Gnanduillet gibi oyuncularıyla da davalık olduğu iddia ediliyor.