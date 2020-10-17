Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor
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Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor

17.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:45
Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor

Son dakika haber... Son 70 yıldır ABD'nin Maryland eyaletindeki bir çiftlik ambarında tutulan Adolf Hitler'in kişisel yatındaki küre şeklinde bar setinin açık artırmada 250 bin dolara satılması bekleniyor.

Son 70 yıldır ABD'nin Maryland eyaletindeki bir çiftlik ambarında tutulan Adolf Hitler'in kişisel yatındaki küre şeklinde bar setinin açık artırmada 250 bin dolara satılması bekleniyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde 70 yıldır bir ambarda tutulan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri Adolf Hitler'in kişisel yatındaki içecek barı ve 5 tabureden oluşan setin açık artırmada 250 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Tabureler ve bir küre şeklinde tasarlanan barın, Hitler'in 'Grille' ismindeki yatından alındığı ifade edildi. Hitler'in alkol kullanmamasına rağmen İtalyan politikacı Benito Mussolini ve Nazi Almanyasının önde gelen isimlerinden Hermann Goering, Joseph Goebbels, Rudolph Hess gibi isimleri de içeren konukları eğlendirmek için barı kullandığı belirtildi.

70 YILDIR DOKUNULMADI

Bar ve taburelerin, ABD'nin Maryland eyaletindeki kırsal bir evdeki çiftlik ambarında 70 yıldır dokunulmadan kaldığı ifade edildi. Bar ve taburelerin, 'TarihiMilitaria ve İmzalar' satışının bir parçası olarak Maryland'de bir müzayede evi olan 'Alexander Historical Auctions' tarafından 29 Ekim'de satışa sunulacağı belirtildi. Ayrıca bar ve taburelerin, tahmini fiyatının 150 bin ila 250 bin dolar arasında olduğu ve tekliflerin 75 bin dolardan başlayacağı ifade edildi.


Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor
Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor
Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor
Son dakika haberi: Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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