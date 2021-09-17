Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı

Son dakika haberler: Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, "2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im vardır.

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek Kar payı vaadiyle vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, "2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir" dedi. Mahkeme heyeti, Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Muhammed Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle tahliye edilmesine karar verdi.

Olay, 2018 yılının haziran ayında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, dijital yerli para 'Turcoin'i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.

"2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdurlar hazır bulunurken tutuklu sanıklardan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mağdurların zararlarını giderdiğini söyleyen tutuklu sanık Sadun Kaya, "Öncesinde bin 230 müştekinin zararını giderdik, soruşturma aşamasında ise 509 müştekinin zararını giderdim. 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Tesislerde hissem yoktur"

Yazılım şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Muhammed Satıroğlu, "Ben yazılımı yapar ve anlaşma gereği satarım Sadun ile de olay sadece böyle olmuştur. Tesislerde benim hissem yoktur. Benimle ilgili şikayet olmamıştır, olan kişilerde sonradan şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Ben 3,5 yıldır cezaevindeyim, Cezaevine girdiğimde 24 yaşındaydım, burada zor şartlarda yaşıyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"500 bin TL kefaletle tahliye"

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca HİPPER AŞ., GBC Dijital Games Marketing LTD. ANAFİS şirketlerin 2017-2018 yıllarına ait hesap hareketlerinin çıkarılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı

Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, kaşla göz arasında çalındı

Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, kaşla göz arasında çalındı

 Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu

Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Mustafa Şentop Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:52:04. #1.12#