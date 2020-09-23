Yöresel oyunla derdini anlattı
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Yöresel oyunla derdini anlattı

23.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:33

Yöresel oyunla derdini anlattı Derdini zeybek gösterisi ile anlattı Denizli'de okul malzemeleri satan bir esnaf, okulların açılmasına yönelik yaptığı yatırımın yapan esnafların zor durumda olduğunu belirterek iş yerinde zeybek gösterisi ile tepki gösterdi.

Yöresel oyunla derdini anlattı

Derdini zeybek gösterisi ile anlattı

DENİZLİ - Denizli'de okul malzemeleri satan bir esnaf, okulların açılmasına yönelik yaptığı yatırımın yapan esnafların zor durumda olduğunu belirterek iş yerinde zeybek gösterisi ile tepki gösterdi. Tüm esnafların zor durumda olduğunu belirten esnaf, Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanına seslenerek, "Ortaokul birlerin, lise birlerin, ilkokul birlerde olduğu gibi bunlarında kademeli olarak, kontrollü olarak açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Dünyada ve yurtta mücadele edilen korona virüs salgını tüm alanları etkiledi. Artan vakaların ardından turizm sektörünün de dahil olduğu birçok iş grubu durma noktasına gelirken normalleşme süreciyle birlikte bir hareketlilik başladı. Okulların açılması ihtimaline yönelik yatırım yapan birçok esnaf ise okulların açılmamasıyla birlikte zor duruma düştüğünü söyledi. Salgının ilk gününden bu yana eğitim ve öğretimin devam edeceği yönünde olumlu söylemlerin olduğunu ifade eden esnaflar, bu doğrultuda yatırım yaparak eğitim kurumlarında kullanılacak malzemeler ve kıyafetleri aldıklarını söyledi. Sesini duyurmak isteyen Ufuk Yıldız, iş yerinde zeybek gösterisi düzenleyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 6 aydır üretim yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Bunun sebebi, biz Türkiye Okul Federasyoncuları olarak üçüncü aydan bu yana okul üretimi yapmaktayız. Bunun nedeni, korona ile alakalı herhangi bir sıkıntının olmayacağı, okulların açılacağı yönünde bakanlıktan bize hep olumlu bir hava çizildiği için bizde yaklaşık 6 aydan bu yana bir üretim yaptık ve görmüş olduğunuz gibi mağazamız bomboş. Bundan dolayı da sesimizi duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza, böyle bir güzel etkinlik havasında sesimizi duyurmak istedik. Talebimiz ise şudur, ortaokul birlerin, lise birlerin, ilkokul birlerde olduğu gibi bunlarında kademeli olarak, kontrollü olarak açılmasıdır" dedi.

"Hibe ve ya faiz kredi hiçbir şey istemiyoruz"

Okulların bir an önce açılması gerektiğini söyleyen Yıldız, "Biz devletimizden, bakanlığımızdan, hibe ve ya faiz kredi hiçbir şey istemiyoruz. Sadece istediğimiz okulların açılmasıdır. Yoksa bizi gerçekten inanın ki çok kötü, çok sıkıntılı günler bekliyor. Bu ay sonundan itibaren, biz Türkiye Okul Federasyoncuları olarak 2 bin üyeyiz. Ben de üyesiyim. Böyle bir etkinlikle inşallah sesimizi duyarlar, ivedilikle ve hızlı bir şekilde bu okulların açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İlkokullar açıldı, ortaokul ve liselerde açılabilir"

Milyonlarca insanın istihdam edildiğini vurgulayan Yıldız, "Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ilkokul birler açıldı, ortaokul ve lise birlerin de açılıp en azından esnafların, yani okul forması satanlar, çantacılar, kırtasiyeciler gibi okula bağlı birçok sektör var. Aynı turizm gibi. Bu milyonları kapsıyor. Milyonlarca kişi bu işten istihdam ediliyor. Bunun hızlı bir şekilde sayın Milli Eğitim Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın hızlı bir şekilde karar alıp bunu uygulanması gerekiyor. Talebimiz budur" diye konuştu.

Yöresel oyunla derdini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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