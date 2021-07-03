Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|136,70
|104,50
|30,81
|Alarko Holding
|9,28
|8,45
|9,82
|Arçelik
|32,38
|29,54
|9,61
|Doğuş Otomotiv
|25,04
|22,92
|9,25
|Hedef Girişim
|2,98
|2,73
|9,16
|Global Yat. Holding
|3,29
|3,11
|5,79
|Ford Otosan
|174,20
|167,30
|4,12
|Koç Holding
|19,45
|18,78
|3,57
|Tofaş Oto. Fab.
|31,30
|30,24
|3,51
|İş Y. Men. Değ.
|14,63
|14,18
|3,17
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|2,86
|3,12
|-8,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,13
|-7,96
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|2,05
|-7,80
|Koza Madencilik
|13,80
|14,84
|-7,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|8,90
|-6,18
|Koza Altın
|112,80
|119,90
|-5,92
|Turkcell
|16,05
|17,04
|-5,81
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|12,42
|-5,80
|Kartonsan
|52,00
|55,20
|-5,80
|İş GMYO
|1,89
|2,00
|-5,50
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.853.005.275
|Garanti Bankası
|5.210.877.045
|Sasa Polyester
|2.605.490.707
|Koza Altın
|2.589.530.882
|Emlak Konut GMYO
|2.440.919.767
|Kardemir (D)
|1.898.785.202
|Ereğli Demir Çelik
|1.876.099.304
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.823.250.188
|Akbank
|1.782.314.149
|Arçelik
|1.749.657.884
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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