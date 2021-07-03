Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan136,70104,5030,81
Alarko Holding9,288,459,82
Arçelik32,3829,549,61
Doğuş Otomotiv25,0422,929,25
Hedef Girişim2,982,739,16
Global Yat. Holding3,293,115,79
Ford Otosan174,20167,304,12
Koç Holding19,4518,783,57
Tofaş Oto. Fab.31,3030,243,51
İş Y. Men. Değ.14,6314,183,17
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO2,863,12-8,33
İhlas Gayrimenkul1,041,13-7,96
Emlak Konut GMYO1,892,05-7,80
Koza Madencilik13,8014,84-7,01
Selçuk Ecza Deposu8,358,90-6,18
Koza Altın112,80119,90-5,92
Turkcell16,0517,04-5,81
İpek Doğal Enerji11,7012,42-5,80
Kartonsan52,0055,20-5,80
İş GMYO1,892,00-5,50
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları5.853.005.275

Garanti Bankası5.210.877.045

Sasa Polyester2.605.490.707

Koza Altın2.589.530.882

Emlak Konut GMYO2.440.919.767

Kardemir (D)1.898.785.202

Ereğli Demir Çelik1.876.099.304

Yapı ve Kredi Bank.1.823.250.188

Akbank1.782.314.149

Arçelik1.749.657.884

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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