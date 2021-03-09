Son dakika haber! Uğur Demirok 2. golünü attı
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Son dakika haber! Uğur Demirok 2. golünü attı

09.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:41
Son dakika haber! Uğur Demirok 2. golünü attı

Son dakika haberi: Hes Kablo Kayserispor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile ikinci golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile ikinci golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, sarı kırmızılı forma ile ikinci golünü attı. Hatayspor maçının 36.dakikasında attığı kafa golü ile skoru 2-0'a getiren Uğur Demirok, Kayserispor forması altında daha önce Kasımpaşa deplasmanında da gol atmıştı.

Attığı golü 2,5 yaşında çocuğu Duru ve 5 yaşındaki çocuğu Demir'e armağan eden Uğur Demirok, ligin ilk yarısında da Konyaspor forması ile 9 maça çıkmış ve 4 gole imza koymuştu. - KAYSERİ

Son dakika haber! Uğur Demirok 2. golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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