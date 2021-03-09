Son dakika haber! Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Polisan Kansai Boya ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Polisan Kansai Boya ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen sponsorluk törenine, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ertuğrul Bitlis, genel müdür Mehmet Hacıkamiloğlu, İşitme Engelli Erkek A Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Osman Çarkçı, antrenör Erkal Taş ile takım kaptanı Cevat Şimşek katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türkiye'de 2 milyonun üzerinde işitme engelli bireyin bulunduğunu söyledi.

Federasyonları bünyesinde 24 branş olduğunu anlatan Kihtir, "Federasyonumuz bünyesinde bin 727'si kadın, 8 bin 532'si erkek toplam 10 bin 259 sporcu faaliyet gösteriyor. İşitme engelli milli takımlar seviyesinde en başarılı branşımız voleybol. Milli takımımız 2011'de Avrupa üçüncüsü, 2012'de dünya beşincisi, 2013'te olimpiyat dördüncüsü, 2015'te Avrupa şampiyonu, 2016'da dünya şampiyonu ve 2017 yılında da olimpiyat şampiyonu oldu." diye konuştu.

Kihtir, sponsorluk anlaşmalarının milli takımlara güç verdiğini ve bu desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu protokolle Polisan Kansai Boya, ekim ayında İtalya'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2022 yılının mayıs ayına ertelenen 24. Olimpiyat Oyunları'nda İşitme Engelli Erkek A Milli Voleybol Takımı'nın forma sponsorluğunu üstlenecek. Milli takımımız, olimpiyat hazırlıklarına devam ediyor. Sponsorumuza bu anlamlı desteği için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ertuğrul Bitlis ise milli takımın forma sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyduklarını belirterek, "Bu zamana kadar elde ettiği üstün başarılarıyla gurur kaynağımız olan sporcularımızın azim ve kararlılıklarıyla yeni ilhamlar yaratacağına ve büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Polisan Holding Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu ise başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Firma olarak renkli hikayemize yepyeni sayfalar ekleyerek, bu toprakların değişmeyen rengi olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda performansları ve azimleri ile yüzümüzü gülümseten başarılı sporcularımızın yanında yer almaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı