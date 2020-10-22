Son dakika haber | Turkcell hisselerinin devrine ilişkin açıklamalar

Son dakika haber: Telia Finland Oyj, Turkcell'de dolaylı olarak sahip olunan yüzde 24,02 oranındaki payların Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) ait olan TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Telia Finland Oyj, Turkcell'de dolaylı olarak sahip olunan yüzde 24,02 oranındaki payların Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) ait olan TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Telia Finland Oyj'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Telia Finland Oyj tarafından Turkcell'de sahip olunan 214 milyon 871 bin 670 nominal tutarlı tüm payların hisse başına 2,47 dolardan TVF'ye ait TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işleminin bugün gerçekleştiği bildirildi.

Bu arada, IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından KAP'a yapılan açıklamada da Turkcell'deki yüzde 24,8 oranındaki hissenin TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'den hisse başına 2,124 dolar fiyattan 545 milyon 600 bin toplam nominal tutarlı alış işlemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu