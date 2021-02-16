Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 6 oldu

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Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanarak zirveye tırmanan Trabzonspor, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bordo-mavili ekipte 2 futbolcu ve A Takım personelinin koronavirüs testi pozitif çıkarken virüse yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Trabzonspor'da 2 futbolcu ve 1 personelde daha koronavirüse rastlanırken, bordo-mavililerde test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Karadeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır" denildi.

Geçen hafta 4 oyuncusunda koronavirüse rastlanan Trabzonspor'da, pozitif oyuncu sayısı 6'ya çıkmış oldu.

YÖNETİM TEDBİRLERİ ARTIRDI

Yönetim tesisleri her gün dezenfekte ettirirken, yeni vakalar çıkmasını önleme adına da perşembe günü yapılacak olan testlerin gününü önceye çekti ve bugün gerçekleştirilmesine karar verdi. Bordo-mavili idarecilerin bugünkü kontrollerin yanında perşembe günü tekrar test yaptıracağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı