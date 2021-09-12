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Son dakika haber... Talas Anayurtspor'da üç transfer birden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Talas Anayurtspor'da üç transfer birden

Son dakika haberler: Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Anayurtspor, yeni sezon çalışmalarına başlarken kadrosuna üç önemli oyuncu takviye etti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Anayurtspor, yeni sezon çalışmalarına başlarken kadrosuna üç önemli oyuncu takviye etti. Kulüp Başkanı Murat Akgöz, yeni sezon başlamadan 3-4 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta içinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, kadrosuna üç oyuncu takviye etti. Kırmızı-Beyazlı takım Yozgat Boğazlıyanspor'dan Cengiz Çay, İzmir Çiğli Esentepespor'dan Mert Akgöz ve Kayseri Argıncıkspor'dan Mevlüt Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Transfer olan üç oyuncu da takım ile birlikte antrenmanlara başladı.

Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istediklerini söylerken, imza atan üç oyuncunun takıma katıldığını söyledi. Akgöz, "Genç ve mücadeleci bir takım kurmak için yola çıktık. Kurulduğumuz günden beri özellikle gençlere yatırım yapıyoruz. Yeni sezon başlamadan önce takımımızı 3 veya 4 oyuncu ile takviye edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber... Talas Anayurtspor'da üç transfer birden

Son dakika haber... Talas Anayurtspor'da üç transfer birden

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