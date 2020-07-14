Son dakika haber: Süleyman Soylu: "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma...
Bir son dakika haberine göre Süleyman Soylu: "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu.
14.07.2020 02:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:43
Süleyman Soylu: "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor"
RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor. İnşallah o köylere (12 köy) ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.
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Kaynak: İHA