Son dakika haber: SIVI YAĞ FİYATI YÜKSELİNCE, ÇEKİRDEKTEN YAĞ ÇIKARAN USTANIN İŞLERİ ARTTI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan yağ ustası Sabri Sarıca (71), 50 yıldır asırlık makinelerle ayçiçeği yağı üretimi yapıyor. Çekirdek küspesi karşılığında, 5 farklı işlemlerden geçirerek organik yağ üreten Sarıca'nın işleri, zamlarla birlikte daha da arttı. Çekirdek ve yağ fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Sarıca, Artık tonla çekirdek getiriyorlar. 3 kilogram çekirdekten 1 kilo yağ çıkıyor. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum. 1 kilo çekirdekten 250 gram küspe çıkıyor. Küspeyi, kilosu 2 liradan yemcilere satıyorum? dedi.

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Sabri Sarıca, yağhanesinde endüstriyel olmayan sistemleri kullanarak 50 yıldır ayçiçeği yağı üretiyor. Asırlık makinelerle çekirdekten yağ çıkaran Sarıca, 5 ayrı işlem ile organik üretim yapıyor. Yaklaşık 50 metrekarelik yağhanede çalışan Sarıca, 1970'li yıllarda bu işe başladığını, mesleği kayınpederinden öğrendiğini söyledi.

'48 AYRI BEZDEN SÜZÜLÜYOR'

Ayçiçeği yağının üretiminin zor olduğunu belirten Sarıca, şunları kaydetti

Müşterimiz ürettiği ay çiçeklerini çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ay çekirdeklerini ayıklıyorum. Daha sonra ay çiçeklerini pişiriyoruz. Pişirme ile birlikte ay çekirdeğinin özünü alıyoruz. Daha sonra pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek, hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten 1 kilo yağ çıkıyor. Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşım 71. Millete hizmet etmekten memnunum. Bir kişinin bana 'Allah razı olsun' demesi yeterli. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum.

'BU İŞİ MERAK EDEN YOK'

Çekirdek ile birlikte yağ fiyatlarının da arttığını ifade eden Sarıca Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar çekirdek getirip, yağlarını alıyor. Müşterimiz haddinden fazla arttı. Artık tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde 100 oranında artış oldu ama karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım yok dedi.

Para karşılığı değil, küspe karşılığında bu işi yaptığını söyleyen Sarıca, ayçiçeği tohumunun yağının çıkarılmasından sonraki kalan kısmının öğütülmesiyle elde edilen küspenin, geviş getiren hayvanlar için çok besleyici bir yem kaynağı olduğunu belirtti. Elde ettiği küspeyi yemcilere kilosu 2 liradan sattığını söyleyen Sarıca, ürettiği yağdan tek kazancının bu olduğunu ifade etti. Ayçiçeği üreticilerinin yağhanede üretilen 1 kilogram yağı 25 TL'den sattığını da söyleyen Sarıca Bu işi, merak eden yok. Hiç özenen olmadı. Marmara Bölgesi'nde bir tek ben kaldım. İnegöl'de 25 tane vardı, hepsi kapandı diye konuştu.