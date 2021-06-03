Son dakika haber! Selim Soydan: Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız
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Son dakika haber! Selim Soydan: Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız

Son dakika haber! Selim Soydan: Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız
Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Selim Soydan, Milli takıma inandıklarını ve Roma'dan puan ya da puanlarla ayrılacaklarını söyledi.

Selim Soydan, Milli takıma inandıklarını ve Roma'dan puan ya da puanlarla ayrılacaklarını söyledi. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan, A Millilerin Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Milli Takımın daha önce kendisinden iyi görülen takımları yenmeyi başardığına dikkat çeken Soydan, "Çok iyi bir milli takım var elimizde. Bu takım bundan önce de kendisinden daha iyi denilen takımları yendi. İnşallah Roma'da bunun bir tekrarı olacak. Roma'dan puan ya da puanlarla çıkacağız" diye konuştu."DÖRT GÖZLER O MAÇI BEKLİYORLAR"

EURO 2020'de iyi neticeler alacaklarına inandıklarını belirten Soydan, "Futbolcularımızın hepsi çok iyi. Hepsi kendine son derece güvenen, iyi oyuncular. Hepsi o maçı dört gözle bekliyorlar. Çok iyi neticeler alacağız, biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

- Parderbon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı

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