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Son dakika haber! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,70 lira arasında satıldı.

Son dakika haber! Şanlıurfa Ticaret Borsası
10.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:59

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,70 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,85 4,46
Buğday Kg 1,30 2,10
Sakatat Kg 20,00 20,00
Dana karkas Kg 32,50 34,00
Nohut Kg 2,97 3,40
Yağlık çiğit Kg 1,00 1,00
Preseli pamuk Kg 8,00 9,70
Mısır Kg 1,28 1,36

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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