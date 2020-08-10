Son dakika haber! Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,70 lira arasında satıldı.
10.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:59
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8-9,70 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,85
|4,46
|Buğday
|Kg
|1,30
|2,10
|Sakatat
|Kg
|20,00
|20,00
|Dana karkas
|Kg
|32,50
|34,00
|Nohut
|Kg
|2,97
|3,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,00
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,00
|9,70
|Mısır
|Kg
|1,28
|1,36
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Kaynak: AA