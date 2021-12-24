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Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza yapanların yardımına koşan vatandaşa başka bir araba çarptı.

ŞANLIURFA (İHA) - Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza yapanların yardımına koşan vatandaşa başka bir araba çarptı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde Metin Ç.idaresindeki 06 ZMF 24 plakalı otomobil ile aynı istikamette yol alan Faruk E. hakimiyetindeki 34 LG 4309 plakalı otomobiller yoğun kar yağışı nedeniyle çarpışarak, şarampole devrildi.

Kaza yapanların yardımına koştu, araba çarptı

Kaza esnasında yoldan geçen Serhat B. şarampole devrilen araçlardaki kişilere yardım ettiği sırada, kazayı gören ve panikleyen Zeliha B. idaresinde ki 44 ACM 439 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kayarak kazazedelerin yardımına koşan Serhat B'ye çarparak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazalarda kazazedelerin yardımına koşan Serhat B ile birlikte 06 ZMF 24 plakalı otomobil sürücüsü Metin Ç ve araç içerisinde yolcu olan Rıdvan F. Gültaç F. Zara F ve Baran F. yaralandı.

Yaralılara olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

Kaza yapanların yardımına koşarken araba çarptı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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