Son dakika haber | Samsun'da huzurevi sakinleri için bocce oyun alanı inşa ediliyor
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Son dakika haber | Samsun'da huzurevi sakinleri için bocce oyun alanı inşa ediliyor

Son dakika haberi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve spor yaparak sosyalleşmelerini sağlamak için bocce oyun alanı inşa ediyor.

Son dakika haber | Samsun'da huzurevi sakinleri için bocce oyun alanı inşa ediliyor
11.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:58

Samsun Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve spor yaparak sosyalleşmelerini sağlamak için bocce oyun alanı inşa ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemi döneminde huzurevindeki yaşlıların ailelerinden uzak kaldıklarını ve sosyal hayata katılmaları için çeşitli projeler ürettiklerini bildirdi.

Yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve sporla sosyalleşmeleri için huzurevi bahçesinde bocce oyun alanı inşa ettiklerini belirten Demir, "Yaşlılarımız bu sporu rahatlıkla yapabilir. Biz sporun her branşında 7'den 70'e her kesimin faydalanabileceği alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Önceliğimiz yaz-kış huzurevi sakinlerinin sosyalleşmesine katkı sağlayacak oyun alanını oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Oyun alanıyla ilgili bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Huzurevi sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlar için sosyal alanlar oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Her alanda yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların ve çocukların, maddi, manevi, eğitim, sosyal ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak görevimiz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan bu oyun alanı, özellikle pandemi döneminde dışarı çıkma şansları pek olmayan huzurevi sakinlerimizin sosyalleşmelerine de katkı sağlayacaktır."

Demir, inşasına başlanan tesisin ekim ayında hizmete gireceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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